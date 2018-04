Vente de billets (finale de Coupe) : Ruée à Tizi-Ouzou, mécontentement à Sidi Bel Abbès

La vente de billets pour la finale de la coupe d’Algérie qui opposera la JS Kabylie à l’USM Bel-Abbès mardi au stade du 5 juillet (Alger), a été entamée dimanche matin au niveau du stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou et dès les premières heures au complexe sportif "24 février" de Sidi Bel-Abbès, suscitant un immense engouement des supporters kabyles face au mécontentement des Belabéssien, ont constaté les journalistes de l’APS sur place.

Sur un total de 25.000 billets octroyés au club par la Commission de la coupe d'Algérie, 20.000 seront vendus au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou et 5.000 au niveau du stade du 5 juillet à Alger.

Tôt le matin, une immense file de supporters, encadrés par un important dispositif sécuritaire, s’est constitué devant l’unique guichet ouvert à cet effet au niveau de stade du 1er novembre. De jeunes supporters ont affirmé à l’APS qu’ils ont passé la nuit devant le stade pour être sûrs de pouvoir acquérir le fameux sésame.

"Pour rien au monde je n’aurais raté ce match et je suis prêt à payer le billet deux fois plus cher s’il le faut", affirme Sofiane, un jeune venu du village d’Ihessnaouen, fringué en jaune et vert de la tête aux pieds.

Vers 09h00, la tension monte et les supporters, impatients, exigent l’ouverture du guichet. Au milieu des bousculades, les premiers billets vendus sont accompagnés de cris de joie de leurs heureux acquéreurs qui trouvent du mal à s’extraire de la foule.

Une heure plus tard, des supporters arrivent en groupes des différentes régions de la wilaya et la file, jusque-là contenue sur la chaussée, déborde sur la voie automobile. Une foule considérable se rassemble au carrefour du stade.

Ruée vers le billet jaune et vert

Les policiers présents en nombre important ont du mal à gérer et l’afflux des supporters et la circulation automobile bloquée sur plusieurs axes de la ville qui sombre, très vite, sous les klaxons des automobilistes.

"C’est une erreur d’ouvrir un seul guichet et à deux jours seulement de la finale", fait remarquer un "vieux" supporter qui n’a pu se frayer un chemin parmi les jeunes. "C’est un match important pour la JSK et les responsables du club auraient dû penser à cela et procéder bien à l’avance, dès la victoire en demi-finale", a-t-il estimé.

Aux abords du stade, des jeunes ayant pu se procurer plusieurs billets installent une véritable bourse où les billets sont revendus jusqu’à 1200 et 1500 DA. "C’est inévitable, personne ne peut lutter contre le marché noir, même si ça porte atteinte au club et prive plusieurs supporters du match", regrette un supporter qui vient de débourser le prix fort pour son billet.

Succombant à la fièvre de la finale, plusieurs quartiers de la ville commencent à se parer des couleurs du club. Des banderoles et drapeaux jaune et vert ornent les devantures des boutiques, balcons et frontons d’immeubles.

Et pour éviter un quelconque drame qui viendrait gâcher cette fête du football, comme cela se passe souvent, la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a lancé un appel aux supporters du club pour se prévaloir de prudence et de fair-play lors de leur déplacement.

Dans un communiqué, elle a appelé les supporters à "observer la plus grande prudence lors de leur déplacement pour éviter que des scènes de deuil et de larmes ne se reproduisent et d’être fair-play dans leur élan pour faire de cette journée une journée de fête et de convivialité".

Et enfin, ajoute le même communiqué, "profiter de ce rassemblement national pour rendre à l’unisson un vibrant hommage aux 257 martyrs du crash de l’avion militaire de Boufarik".

Mécontentement des supporters à Sidi Bel-Abbès

L’opération de vente de billets pour la finale de la coupe d’Algérie de football, qui opposera mardi prochain au stade "5 juillet" d'Alger l’USM Bel-Abbes à la JS Kabylie, a enregistré une forte affluence dès les premières heures du dimanche au complexe sportif "24 février" de Sidi Bel-Abbès.

Tous les billets mis en vente ont été raflés devant la grogne de supporters rencontrés par l’APS.

Contrairement à la décision de la direction du complexe de procéder à la vente des billets dimanche matin, l’opération a été lancée samedi où les guichets du stade ont été pris d'assaut par une grande foule, nécessitant le recours aux services d’ordre pour l'organiser.

Des supporters de l'USMBA ont déploré l'écoulement rapide des billets qui ont fait leur apparition sur le marché noir. "Nous sommes ici depuis 6 heures du matin et nous n'avons pas encore eu de billets", a déclaré l'un d'eux. "Il y a ceux qui en ont acquis plusieurs pour les revendre, alors que d’autres n’ont pas eu la chance d’acheter un seul billet", a-t-il regretté.

Les billets pour la finale de la coupe d'algérie, dont la vente a été programmée pour dimanche matin, ont été vendus samedi soir. Il ne reste que ceux proposés au marché noir et dont le prix a atteint 1.200 DA au lieu de 400 DA, a-t-on fait savoir.

Toutefois, des fans d'El Khadra cherchent coûte que coûte à acquérir des billets et comptent même aller à Alger sans billets et rester aux alentours du stade du 5 Juillet, dans l'espoir de voir leur équipe fétiche remporter le trophée.

Le président de l’USMBA, Mohamed Benayad avait déclaré que le comitéd'organisation de la coupe d’Algérie a réservé 25.000 billets pour chaque club finaliste. Un quota jugé faible eu égard au grand nombre de supporters ayant émis le voeu de se déplacer à Alger le 1er mai.

L’opération de vente des billets a été confiée à la direction du complexe sportif "24 février", a-t-il fait savoir.

Contacté par téléphone, le même responsable a assuré que les protégés de Cherif El Ouzzani préparent la finale de la coupe dans de bonnes conditions loin de la pression, ajoutant que le staff technique dispose de plusieurs atouts pour faire un grand match et décrocher un second titre attendu par les supporters depuis 27 ans.

L’effectif de l’USMBA poursuit sa préparation à l’école supérieure d’hôtellerie d'Ain Beniane (Alger). Le programme prévoit une séance d'entrainement dimanche soir à l’annexe du stade du "5 juillet" axée sur l’aspect technique et un galop lundi, à l'issue duquel l’entraîneur Cherif El Ouzzani sera fixé sur la liste des 18 joueurs concernés par la finale de la la 54e édition de Dame Coupe. APS