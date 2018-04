Le 11ème festival national culturel de musique et danse Diwane à Bechar, du 1er au 05 juillet 2018

Pour les adeptes de la musique Gnawi, la ville de Bechar leur donne rendez vous pour venir assister au 11ème festival national culturel de musique et danse Diwane, qui se déroulera du 1er au 05 juillet prochain..

Le commissariat du festival annonce qu’ «Une centaine de musiciens représentants une douzaine de troupes de ce genre musical et chorégraphique ancestral prendront part à cette édition, qui coïncide avec la célébration du 56ème anniversaire de l’indépendance (5 juillet 1962)».

La présélection des troupes qui animeront les représentations artistiques de cette manifestation nationale débuteront prochainement sous la supervision des organisateurs, a-t-on précisé.

Ce festival traditionnellement marqué par plusieurs événements artistiques et académiques en marge des soirées musicales et chorégraphiques, compte partager une nouvelle fois une programmation très variée dans une ambiance plus que chaleureuse qui satisfera tous les amoureux de la musique Diwane et des autres styles musicaux algériens, a-t-on signalé.

Des prix de 100.000, 80.000 et 60.000 dinars seront décernés par un jury aux trois troupes lauréates lors de ce festival, en plus d’une participation assurée au prochain festival international de la musique Diwane à Alger, a-t-on encore souligné.