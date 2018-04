La Radio algérienne et l'ENTV remportent plusieurs prix au festival de l'ASBU à Tunis

La Radio Algérienne s’est illustré, de fort belle manière, au Festival annuel de la télévision et de la radio, organisé par l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) à Tunis, en décrochant 2 prix samedi et dimanche derniers.

Le Directeur général de Radio Algérienne, Chaâbane Lounakel, a reçus samedi, le premier prix du concours des échanges des programmes radiophoniques pour l'année 2018 à travers le MENOS (mécanisme pour l`échange radiophonique et télévisuel arabe).

La Radio nationale a également remporté, dimanche, un 2ème prix, décroché par la station régionale de Tlemcen, dans la catégorie des émissions pour handicapés.

De son côté, la Télévision algérienne, représentée par son Directeur général, Tewfik Kheladi, a décroché 3 prix, grâce à « Studio Seghar », « Bin El bareh oua el Youm » et un documentaire sur la céramique et la poterie.

L’ENTV a également décroché le 2ème prix dans la catégorie des programmes documentaires historiques avec le reportage « Soukhour El hadhara ».

Les distinctions décrochées par la Radio et la Télévision Algériennes à l’ASBU démontrent la forte présence des médias lourds algériens dans les festivals et concours des programmes audiovisuels arabes, et ce, malgré la forte concurrence des chaînes saoudiennes et égyptiennes.

Il convient de rappeler que le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a visité le stand de l'ASBU où des exposés lui ont été présentés sur les différentes missions de cette organisation panarabe, notamment les volets académique, technologique et organisationnel.

Il a fait par la suite des haltes au niveau de l'espace saoudien, qui est l'invité d'honneur de cet évènement, et au niveau du stand palestinien où un exposé sur les avancées technologiques de ce pays en matière de radiodiffusion ainsi que sur sa toute récente intégration au programme MENOS.

Au niveau du stand de l'entreprise publique de télévision (EPTV), le ministre s'est longuement entretenu avec la délégation algérienne sur les enjeux et défis du service public audiovisuel algérien.

Dans une déclaration à la presse, M. Kaouane a mis en avant la participation algérienne à la 19e session du Festival arabe des radios et télévisions, se réjouissant de la place "méritée" de la radio et de la télévision algériennes qui ont reçu respectivement, lors d'une cérémonie de remise des prix, le premier et le deuxième prix des échanges de programmes interarabes