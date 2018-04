Sahara occidental : la Corée du Sud salue la nouvelle résolution du CS de l'ONU prorogeant le mandat de la Minurso

L'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Park Sang-Jin, a salué lundi à Alger, la nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le règlement du conflit au Sahara occidental qui réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appelle les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à des négociations "sans conditions préalables et de bonne foi".

Dans son allocution, lors d'une conférence organisée à l'Auditorium ''Nelson Mandela'' de la faculté des sciences de l'information et de la communication (Université Alger 3), intitulée "Corée, Coréens et Relations algéro-coréennes", le diplomate sud-coréen a réitéré l'appui de son pays pour le règlement pacifique de tous les conflits dont celui au Sahara occidental, occupé par le Maroc depuis plus de 40 ans.

"Nous appuyons totalement le règlement politique et pacifique du conflit et aussi l'initiative du Conseil de sécurité dans ce sens" a-t-il déclaré à l'APS, en terme de la conférence, en sachant que la dite résolution a prorogé pour six mois, le mandat de la mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso) au lieu d'une année et affirmant "la nécessité d'accélérer le processus politique" pour le règlement du conflit au Sahara occidental.

A ce propos, les observateurs, estiment que la réduction du mandat de la Minurso était "un acquis important pour la visibilité de la question sahraouie sur la scène internationale et au niveau du Conseil de sécurité, obligeant ce dernier à accélérer la recherche d'une solution", ajoutant que ce développement poussera le secrétaire général de l'ONU et son Envoyé personnel, Horst Kohler à se mobiliser rapidement pour soumettre le rapport sur la situation au Sahara occidental".

A cet égard, les briefings de M. Kohler et du président de la Minurso, Colin Stewart, seront pris en compte, fin octobre, soit lors du rendez-vous annuel de l'examen de la question du Sahara occidental dans le cadre de la Quatrième commission de l'Assemblée générale de l'ONU, chargée du dossier de la décolonisation, en vue de hâter la décolonisation de la dernière colonie en Afrique. APS