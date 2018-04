Lancement du premier incubateur de startups panafricain en Algérie

Le premier incubateur panafricain a été lancé, lundi à Alger, avec pour objectif d'offrir un soutien et déployer un écosystème protecteur et promoteur autours des startups en Algérie, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique.

Portant pour nom "IncubMe", cette entreprise, ayant pour ambition de soutenir le tissu entrepreneuriale en Algérie et en Afrique, vise à renforcer les chances d'aboutissements des startups en minimisant ainsi le risque de leur mort prématurée.

Il a pour objectif d'accompagner les jeunes porteurs d'idées indépendamment de leur nationalité et offrir à terme "des solutions africaines pour des besoins africains", selon ses co-fondateurs.

Ceci se traduira par des orientations et recommandations, et ce, en plus d'un hébergement temporaire au profil de la startup qui aura alors le temps de se construire et se renforcer avant de quitter l'incubation.

Outre l'incubateur public situé à Sidi Abdellah (Alger) et d'autres incubateurs du secteurs privés nés récemment en Algérie, cette nouvelle entreprise se veut premier incubateur algérien d'envergure africaine qui sélectionnera des idées intéressantes qu'elle aidera à mettre sur pieds.

Cette dimension panafricaine sera notamment facilitée, selon les co-fondateurs de IncubMe, par le nombre important d'étudiants venus de nombreux pays africains présents en Algérie et qu'ils souhaitent accompagner.

D'autres part, au vu des potentialités intellectuelles que recèlent le pays, ainsi que le nombre important de jeunes qu'il compte, cette entreprise ambitionne de développer des startups algériennes à l'international grâce au net et aux technologies de l'information et de la communication (TIC), en élaborant, notamment des applications mobiles.

Aussi, un des membres fondateurs de cette initiative, Kamel Oumnia, mentionne les différentes opportunités offertes par le net pour de jeunes entrepreneurs algériens qui pourraient, en se focalisant sur les besoins du marché et du tissu entrepreneuriale, développer des idées ingénieuses novatrices pouvant aboutir à de forts succès.

Selon lui, le marché algérien est "très porteur" et beaucoup d'idées peuvent être concrétisées sous forme de vrais succès stories.

A l'issue de la cérémonie de lancement de cette entreprise, qui s'est déroulée en présence d'un bon nombre de propriétaires de startups, de porteurs d'idées et d'experts nationaux, IncubMe a également lancé officiellement son site internet en ligne. APS