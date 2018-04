Nucléaire iranien : Poutine et Macron pour une "stricte application" de l'accord de 2015

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron se sont prononcés lundi en faveur du maintien et de la "stricte application" de l'accord sur le nucléaire iranien, a annoncé le Kremlin.

"Les présidents russe et français se sont prononcés en faveur du maintien et de la stricte application" de l'accord de 2015, a indiqué le Kremlin dans un communiqué, diffusé après qu'Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine pour l'informer de ses entretiens la semaine dernière aux Etats-Unis avec Donald Trump.

Le chef d'Etat français avait effectué une visite d'Etat du 22 au 24 avril où il a eu des entretiens avec le locataire de la Maison Blanche.

Le président américain, menaçant à plusieurs reprises de "déchirer" l'accord nucléaire signé par l'Iran et six grandes puissances, le qualifiant d'un"désastre", a convenu avec le président français de renégocier un nouvel accord avec Téhéran "plus global" tenant compte de "la situation au Proche Orient et devant limiter les activités nucléaires et balistiques de l'Iran".

La Russie, l'Union européenne et Téhéran ont rejeté cette proposition et déclarent qu'il n'y a pas d'autre alternative à l'accord actuel. Le président iranien Hassan Rohani a souligné dimanche que son pays n'accepterait "aucune restriction au-delà de ses engagements" prévus par l'accord de juillet 2015.

Le chef d'Etat français est attendu en Russie les 24 et 25 mai pour participer au forum économique de Saint-Pétersbourg.

Selon l'agence Sputnik, le principe de cette visite avait été décidé lors du déplacement de Vladimir Poutine en France en mai 2017. APS