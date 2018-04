Prix du fair-play de la DGSN : l'USM Alger lauréat de la 6e édition

Le club sportif USMA Alger est le lauréat de la sixième édition du Prix du fair-paly, décerné chaque année par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), lors une cérémonie protocolaire, organisée traditionnellement à la veille de la Finale de la Coupe d'Algérie de football, qui cette année mettra aux prises la JS Kabylie et l'USM Bel-Abbès .

C'est le président du comité de supporters des Rouge et Noir, Zohir Abdellaoui qui a reçu ce prix distinctif de la part du Général-major Abdelghani Hamel, lors de cette cérémonie, qui cette année a été organisée au Centre de divertissement de la Sûreté nationale, sis dans la forêt de Baïnem (Alger).

Abdellaoui a profité de l'occasion pour honorer à son tour Abdelghani Hamel pour "tous les efforts fournis" dans le cadre du développement du sport national.

La DGSN a saisi l'occasion pour honorer plusieurs athlètes et personnalités sportives, à commencer par les présidents, les entraîneurs et les joueurs de la JS Kabylie et de l'USM Bel-Abbès, qui animeront la finale (seniors/messieurs) de ce mardi, 1er mai, à partir de 16h00 au stade du 5-Juillet.

D'anciens joueurs, comme Mokhtar Khalem, Abdelhakim Serrar, Mehdi Serbah, Karim Doudène, Ali Bencheikh ... ainsi que des journalistes de la presse sportive nationale, comme Mohamed Sellah, Benyoucef Ouadia, Bachiri Mahrez, Youcef Tazir et bien d'autres encore.

Les athlètes de l'ASSAN, qui ont dignement représenté le Corps et l'Algérie pendant les derniers grands évènement internationaux, notamment, les championnats du monde de Vovinam viet vo dao, disputés en Inde, ont également reçu des prix distinctifs au cours de cette cérémonie, toute comme leurs homologues de la section handisports, qui ont également réussi de belles performances.

La cérémonie a été marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, le Wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, le président du comité olympique et sportif algérien, Mustappha Berraf, qui ont "appelé la JSK et l'USMBA au fair-play" à l'occasion de la finale de Coupe qui les opposera ce mardi. APS