Lancement d'actions d'intensification des espaces verts et d'aménagement des jardins publics à Naâma

Des actions de grande envergure d'intensification des espaces verts et de réhabilitation des jardins publics ont été lancées dernièrement à Naama, a-t-on appris auprès de la direction de l’environnement.

Ces opérations portent sur des travaux d'aménagement et de réfection et de plantation d’arbustes à travers les principales artères, cités d’habitation et jardins publics en vue de préserver l’environnement, renforcer le couvert végétal et créer des espaces de repos et de divertissement pour les habitants.

Pas moins de 3.000 arbustes et plantes d’ornement de différentes espèces sont consacrés pour l’extension des espaces verts et la régénération de l’écosystème qui subit une dégradation importante à cause de la sécheresse, la désertification et l’avancée du sable au niveau des cités.

L’opération de réalisation d’une forêt de loisirs, en phase de lancement au niveau de la ceinture verte de la zone humide "Daïra" dans la commune d'Ain Benkhellil (45 km à l’ouest de la wilaya), a nécessité une enveloppe de plus de 38 millions DA et des travaux d’aménagement de deux jets d’eau au chef-lieu de wilaya ont été lancés.

Trois jardins publics inexploités en état de dégradation bénéficieront de travaux d’aménagement dans le cadre du financement du fonds de solidarité des collectivités locales après élaboration des études techniques pris en charge par les services techniques des communes. En outre, des cahiers de charges pour l'exploitation d'un parc d’attraction à l’est de Naama par un investisseur privé font l'objet d'élaboration.

Le wali de Naama a inspecté dernièrement des chantiers de reboisement dans les grandes artères des grandes agglomérations (Naama, Ain Sefra et Mécheria) et a donné des instructions aux services communaux pour la concrétisation de ces actions. APS