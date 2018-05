M. Bedoui préside à Hassi Messaoud les festivités officielles de la célébration de la fête des travailleurs

Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, préside mardi à Hassi Messaoud (Ouargla) les festivités officielles de la célébration de la fête internationale des travailleurs, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

M. Bedoui, qui a été chargé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de présider les festivités officielles de la célébration de la fête des travailleurs, sera accompagné, lors de cette visite, par le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni et le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali, et du PDG de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, ajoute le communiqué.

Un riche programme comprenant plusieurs manifestations ouvrières a été préparé par l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) dans cette ville du Sud, en présence notamment du secrétaire général de la centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Said, a indiqué plutôt dans la journée le secrétaire national chargé des relations générales, Ahmed Guettiche.

Cette journée permettra également, ajoute le responsable sydical, de mettre en exergue les combats et luttes menés par la classe ouvrière en Algérie, depuis le mouvement national et la guerre de libération, jusqu'à la bataille de l'édification postindépendance, outre le soutien des travailleurs aux décisions historiques relatives à la nationalisation des hydrocarbures en 1971 et leur contribution à la protection de la République durant la décennie noire. APS