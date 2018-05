Irak : la coalition américaine met fin à ses opérations de "grande ampleur"

La coalition internationale sous le commandement des Etats-Unis ne mènera plus d'opérations d'importance contre le groupe terroriste autoproclamé (Daech) en Irak, estimant que la mission de lutte contre cette organisation a été "accomplie en grande partie".

"Le quartier général du Commandement de la composante terrestre des forces inter-armées a été désactivé aujourd'hui (lundi) à Baghdad. Ce qui signifie la fin des opérations de combat contre Daech en Irak et l'évolution de la composition et des responsabilités de la coalition", a indiqué un communiqué du Commandement de la coalition annonçant la fermeture de son quartier général installé dans la capitale irakienne.

"Les forces de la coalition ne seront plus sur le terrain pour appuyer les opérations menées par les forces armées de l'Irak. Elles se consacreront à la formation et au développement des capacités irakiennes liées à la sécurité", a également précisé la même source. "La coalition qui compte 75 membres reste engagée en faveur de la stabilité en Irak pour l'étape de l'après Daech", a précisé de son côté l'émissaire américain en Irak Brett Mc Gurk, dans un tweet, avant d'ajouter que "le travail du gouvernement irakien et la Banque mondiale vise à jeter les bases d'une rémission à long terme de l'Irak".

Les opérations de la coalition internationale sous commandement américain ont commencé en juin 2014 en Irak et en septembre de la même année en Syrie.

D'août 2014 à mars 2018, la coalition a réalisé, selon ses propres estimations, 29.307 raids aériens en Irak et en Syrie. Ses opérations ont probablement causé la mort de 2.136 civils, d'après une déclaration de l'état-major.

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense Jim Mattis a annoncé jeudi dernier que les forces américaines déployées en Irak seront réaffectées en Syrie, estimant que "les Etats-Unis devraient créer des forces locales capables de maintenir la pression sur toute tentative de réapparition de Daech".

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense qui s'est exprimé au Congrès lors d'une audition devant les membres de la commission des forces armées avait indiqué que les Etats Unis déploiera désormais "un nouvel effort dans la vallée de l'Euphrate dans les jours qui viennent contre ce qui reste du califat du groupe terroriste".

Le combat contre les terroristes de Daech est "en cours", avait-t-il souligné, notant que "les opérations de la coalition antiterroriste seraient également plus nombreuses du côté irakien de la frontière syrienne".

Le chef du Pentagone avait confié que des soldats des forces spéciales françaises ont été envoyés également en renfort en Syrie en début avril pour soutenir les opérations antiterroristes américaines dans le pays".