Arrestation de deux narcotrafiquants et saisie de 20.000 comprimés psychotropes

Deux narcotrafiquants ont été arrêtés et 20.000 comprimés psychotropes ainsi que 22 quintaux de tabac ont été saisis lundi à Bordj Badji Mokhtar et Biskra par des détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 30 avril 2018, deux (2) narcotrafiquants et saisi 20.000 comprimés psychotropes, 22 quintaux de tabac et 220 unités de différentes boissons à Bordj Badji Mokhtar/6ème Région militaire et Biskra/4ème RM", précise le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, un détachement de l'ANP a arrêté "30 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen".