Football - Coupe d’Algérie : l’USM Bel Abbès remporte le 2e trophée de son histoire

L’USM Bel Abbès a remporté la Coupe d’Algérie de football, édition 2017-2018. Les Belabessiens se sont imposés face à la JS Kabylie, sur le score de 2 buts à 1, dans une finale disputée ce mardi au stade du 5 Juillet 1962 (Alger).

28e ans après, l’USM Bel Abbès gagne la Coupe d’Algérie, pour la 2e fois de son histoire, et succès au CR Belouizdad. La bande à Si Tahar Cherif El Ouazani a pris le meilleur sur la JS Kabylie dans un remake de la finale de 1991.

L’histoire se répète

Fidèle à lui-même, le rendez-vous le plus important de l’année a drainé la grande foule. Les supporters des deux galeries ont envahi les travers du stade du 5 Juillet très tôt ce matin avec l’espoir de repartir le sourire aux lèvres.

Cependant, Dame Coupe ne peut choir qu’un seul prétendant et c’est aux Belabessiens qu’elle a dit oui, pour la 2e fois de leur histoire. L’USMBA a réussi à avoir le dernier mot à l’issue d’une finale au scenario quasi-similaire avec la finale de 1991.

Alors que le coup d’envoi venait juste d’être sifflé, El Mekra inscrit le premier but par l’intermédiaire de Belahoule (2’). Esseulé au milieu de trois défenseurs de la JSK, l’attaquant de l’USMBA s’est joué de Belkalem pour ensuite battre Asselah d’une belle frappe enveloppée.

Assommés, les Canaris ont mis du temps pour retrouvé leurs esprits et ainsi rentrer dans le match. Par la suite, les camarades de Benyoucef ont tenté par tous les moyens de revenir dans la partie sans y parvenir.

Belahoule, homme du match

Comme en 1991, l’USMBA a réussi à faire le break dès le retour des vestiaires. Belahoule, encore lui, s’est offert un doublé à la 48e minute. Véritable poison pour l’arrière garde kabyle, l’homme du match a été au départ et la conclusion d’une belle action offensive, jouée en une-deux avec son camarade Zouari.

Dos au mur, la JSK a mis le turbo pour réduire l’écart. Après plusieurs tentatives, les Jaune et Vert ont pu revenir dans la rencontre grâce à Djerar (56’) qui a détourné de la tête un coup franc bien botté par Benaldjia.

A la 72e minute, et au moment où la JSK essayait de marquer le but égalisateur, l’arbitre du match, Abid Charef, a sifflé un penalty pour l’USMBA et signifié l’expulsion du portier kabyle, Asselah, suite à une faute grossière de ce dernier sur l’incontournable Belahoule.

Bounoua (76’) s’est chargé d’exécuter la sentence mais Boultif, entré en cours de jeu, a réussi à sauver sa cage et par la même occasion entretenir l’espoir.

Réduit à dix, la JSK a vu sa situation se compliquer d’avantage contre un adversaire plus volontaire et bien mieux sur le terrain.

Après avoir ajouté trois minutes de temps additionnel, le referee du match a mis fin aux débats laissant ainsi les inconditionnels de l’USMBA éclaté leur joie. Une victoire amplement méritée pour une cette formation qui se concertera à présent sur son maintien en Ligue 1, elle qui est classée à la 9e place avec 35 points.

De son côté, la JS Kabylie, qui vient de perdre la 6e finale de son histoire (1976, 1991, 1999, 2004 et 2014) se focalisera elle aussi sur le championnat pour assurer sa survie parmi l’élite. Invaincus depuis cinq journées, les Lions pointent à la 10e position (33 pts) à trois manches du terme de la saison 2017-2018.

La 1ère RM conserve son titre

Dans la finale la coupe militaire, jouée un peu plus tôt, le dernier mot est revenu au Commandement de la première Région militaire (RM) large vainqueur de l'Ecole des techniques de l'intendance de Blida (5-0). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Ali Ismaïl (22', 68'), Hadi Mohamed (33'), Nechma Zinedine (72') et Ourabi Ahmed (79').

Outre la Coupe d'Algérie militaire, la 1re RM a réussi également à remporter le championnat national, s'adjugeant ainsi le doublé de la saison 2017-2018. Grâce à cette consécration, la 1re Région militaire conserve son trophée glané l'année dernière devant la 5e RM (3-2).