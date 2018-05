Plus de 3.700 pièces archéologiques déposées au musée public national Cirta

Plus de 3.700 pièces archéologiques ont été déposées par les services de la Direction de la culture de la wilaya de Mila au musée public national Cirta de Constantine, a indiqué mercredi le chef du service patrimoine de cette Direction, Lezghad Chiaba.

Ces vestiges, remis au musée le 30 avril passé, se composent de 3.712 pièces de monnaies anciennes et 7 pièces métalliques à usage cosmétique appartenant à diverses périodes historiques anciennes, a précisé le même responsable.

Les services de la Direction de la culture ont récupéré ces pièces archéologiques par le biais des services de sécurité au terme de six opérations entreprises par la Sûreté de wilaya et une opération par la Gendarmerie nationale, a précisé la même source.

"C’est la troisième opération de transfert vers ce musée depuis le début de l’année en cours", a indiqué le chef du service patrimoine, rappelant que les deux précédentes opérations de dépôt avaient porté sur le transfert respectif de 1.495 et 781 pièces archéologiques parmi lesquelles des bijoux, des lampes à huile, des pièces de monnaie, des outils de pierre et divers objets en céramique et autres métaux.

Ces transferts sont effectués sur la base d’autorisations du ministère de la Culture dans le but de protéger ces biens culturels dans des conditions adéquates, a expliqué M. Chiaba. APS