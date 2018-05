Attentat contre le siège de la Commission électorale à Tripoli : l'Algérie condamne "avec force"

L'Algérie condamne "avec force" l'attentat terroriste perpétré mercredi contre le siège de la Commission électorale nationale à Tripoli et réitère soutien pour un règlement politique de la crise libyenne.

"Nous condamnons avec force l'attentat terroriste perpétré contre le siège de la Commission électorale nationale à Tripoli et présentons nos sincères condoléances au Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale ainsi qu'aux familles des victimes de cette agression barbare, tout en souhaitant aux blessés un prompt rétablissement", a indique le porte parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS.

"Notre pays qui a toujours soutenu la Libye dans ses efforts de rétablissement de la paix, de la sécurité et de son unité nationale, demeure convaincu que cet acte lâche et ignoble, qui vise à saper les avancées réalisées, n'entamera en rien la détermination des Libyens à aller de l'avant sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale", a ajouté le même responsable.

"Nous réitérons notre soutien pour un règlement politique de la crise actuelle dans le cadre du processus des nations unies, seul à même de permettre au peuple libyen frère de préserver son unité, son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa cohésion nationale", a-t-il conclu. APS