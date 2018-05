Maroc/Iran : l’Algérie rejette « les propos infondés du MAE marocain »

Les autorités algériennes ont rejeté mercredi les propos « totalement infondés », tenus par le ministre marocain des Affaires étrangères, à l'occasion de l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre son pays et l'Iran, et mettant « indirectement en cause l'Algérie », a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

« L'ambassadeur du Royaume du Maroc a été reçu, ce jour, par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui lui a fait part du rejet par les autorités algériennes des propos totalement infondés mettant indirectement en cause l'Algérie, tenus par son ministre des Affaires étrangères à l'occasion de l'annonce par ce dernier de la rupture des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République Islamique d'Iran », a souligné le porte-parole du MAE dans une déclaration à l'APS.