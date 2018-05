Internet en Algérie : Les blogs en vogue

Repoussant les limites de la presse traditionnelle, de plus en plus de personnes, particulièrement les jeunes, ouvrent des blogs, ces espaces de libre expression, sur Internet.

Cette nouvelle génération de blogueuses et de blogueurs, n’hésitent pas à se saisir de la Toile pour écrire ce qu’ils ressentent et transmettre leurs avis sur les sujets qui les intéressent, loin de tout formalisme.

Ces blogs sont de tous types, des blogs d’histoire, de nouvelles, de poèmes, de fashion (mode, ndlr), de sports, etc. Et ça plait, « j’aime bien les blogueurs, c’est quelque chose de très intéressant. On peut lire des textes d’histoire, des nouvelles, des poèmes, et des informations… », témoigne une jeune internaute au micro de Soraya Guezlane de la radio Chaine 3.