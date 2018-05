Le dossier du foncier agricole définitivement assaini courant 2018

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a indiqué jeudi à Alger que le dossier du foncier agricole, notamment celui géré dans le cadre des Exploitations agricoles individuelles (EAI)et collectives (EAC) sera "définitivement" assaini au courant de cette année.

Répondant aux questions des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, sous le présidence de M. Saïd Bouhadja, M. Bouazghi a précisé que le dossier du foncier agricole, notamment celui géré dans le cadre des Exploitations agricoles individuelles et collectives, avait été abordée et examinée en profondeur lors des Assises nationales sur l'agriculture, organisées récemment à Alger, ajoutant que son secteur "assainira ce dossier définitivement dans le courant de l'année".

A la question d'un député du Front de l'Algérie nouvelle (FAN) concernant le sort du dossier de la régularisation administrative des exploitations agricoles dans la wilaya de Laghouat, le ministre a affirmé que ce dossier, à l'instar des autres dossiers en suspens à travers les différentes wilayas du pays, sera régularisé par les services de son département ministériel de manière définitive avant fin 2018.

Mettant en avant les efforts et les réalisations de l'Etat en matière de création d'exploitations agricoles, M. Bouazghi a fait savoir que des actes de concession devaient être attribués à 219.406 exploitations agricoles pour la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.

Il a, cet égard, précisé que sur les 188.000 actes de concession établis à ce jour, 180.000 ont été remis aux bénéficiaires, soit un taux de 90%.

M. Bouazghi a précisé que le taux d'attribution d'actes de concession dansla wilaya de Laghouat était de 96%.

La wilaya compte 1.931 exploitations agricoles qui bénéficiaient du droit de jouissance perpétuelle avant l'attribution d'actes de concession à 1.646 d'entre elles, a-t-il rappelé, précisant que les dossiers des 282 exploitations restantes seront régularisés cette année.

A la question d'un député sur les problèmes qui entravent l'activité agricole dans la même wilaya, notamment en matière de raccordement au réseau électrique et de réduction de la facture d'électricité dans plusieurs régions, M. Bouazghi a souligné que les services du ministère s'attelaient, en coordination avec la direction de l'énergie et des mines, Sonelgaz et d'autres entreprises, à la réalisation des programmes inscrits dans ce domaine.

Le ministre a précisé que 8.049 km de réseau d'électrification rurale avaient été réalisés à travers le territoire nationale, dont 269 km dans la wilaya de Laghouat, estimant qu'"il s'agit d'une grande réalisation". APS