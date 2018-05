Energie atomique : Atelier international des Centres nationaux des données à Alger du 6 au 10 mai

Le Commissariat à l’énergie atomique (Comena), organise du 6 au 10 mai 2018 à Alger, l’Atelier international des Centres nationaux des données (CNDs), a indiqué jeudi le ministère de l'Energie dans un communiqué.

Cet évènement international, qui se déroulera au Centre international des conférences, Abdellatif Rahal (Club des pins), regroupera 62 participants étrangers de 40 pays et une vingtaine de participants nationaux représentant les centres de recherche nucléaire du Comena du Ministère de l’Energie, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag), l’Agence spatiale algérienne (Asal), le ministère de la Défense nationale et le ministère des Affaires étrangères, précise la même source.

L’Atelier mettra l’accent sur la capacité des CNDs à effectuer leurs activités de vérification, à avoir accès aux données (sismiques, infrasons, hydroacoustiques et radionucléides) du Système de surveillance international et aux produits du Centre international des données de Vienne ainsi que le partage de ces données et leurs usages à des fins exclusivement pacifiques.

Il permettra, notamment, à travers des échanges entre les experts internationaux de renforcer les capacités des CNDs, de maîtriser la collecte des données nucléaires dans le cadre de l’application du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) qui peuvent servir non seulement à exploiter pacifiquement l’énergie nucléaire, mais aussi à résoudre ou à prévenir certaines catastrophes naturelles tels que les tremblements, les Tsunami et les cyclones.

Cette rencontre permettra, aussi, l’exploitation à bon escient et à usage exclusivement pacifique des signaux et des données recueillis dans le cadre de l’Otice pour l'évaluation et la prévention des risques et pour les besoins de sécurité civile ainsi que la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, explique le communiqué.

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni procédera, à l’ouverture des travaux de cet Atelier international organisé en collaboration avec le Secrétariat technique provisoire (STP) de l'Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (Otice).

Pour rappel, l'Algérie a signé le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires le 15 octobre 1996 avant de le ratifier le 11 juillet 2003. Au 30 avril 2018, le Traité était signé par 183 Etats.

L’adhésion de l'Algérie au Traité est motivée par sa position traditionnelle pour la paix dans le monde et en faveur du désarmement et de la non-prolifération de tous les types d’armes de destruction massive, souligne la même source. APS