Protection de l'environnement mondial : les engagements de l'Algérie dans le domaine sont "constants"

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zahra Zerouati, a affirmé jeudi à Oum El Bouaghi que les engagements internationaux de l'Algérie demeurent "constants dans le domaine de la protection de l'environnement''.

"L'Algérie est un des pays respectueux des engagements pris en matière de l'environnement et de sa préservation'', a assuré la ministre dans une déclaration à l'APS en marge de sa visite dans cette wilaya, soulignant que les efforts faits par le pays dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre impliquent les divers secteurs de l'habitat, du transport, de l'agriculture et les forêts et s'orientent vers "l'adaptation et la transition vers ce qui est vert''.

"L'Algérie oeuvre énergiquement à concrétiser les objectifs à horizon 2030 de réduction des gaz polluant à effet de serre", a affirmé Mme Zerouati, insistant sur l'importance de la préservation de la biodiversité qu'elle a qualifiée de "garante de la sécurité alimentaire''.

La ministre a procédé durant sa tournée à la mise en service d'une décharge contrôlée des ordures d'une capacité de 150.000 tonnes/an aménagée dans la région de Chebka dans la commune de Ksar Sbihi pour un investissement public de 150 millions DA.

Elle a préconisé sur site d'entourer cette décharge d'une ceinture d'arbres avant de poser la première pierre d'un projet d'aménagement d'une forêt récréative sur la montagne Sidi R'ghiss près de la ville d'Oum El Bouaghi.

Le projet prévu sur trois hectares est un investissement privé de 300 millions DA. La ministre a insisté sur l'utilisation de matières naturelles amies de l'environnement pour l'exécution de ce projet.

A la maison de l'environnement, Mme Zerouati a pris part à une exposition de projets de recyclage des déchets et autres d'énergie solaire où elle a appelé à diffuser la culture environnementale parmi les écoliers par l'intensification des actions de sensibilisation en milieu scolaire.

Lors de sa rencontre avec les représentants du mouvement associatif, elle a mis l'accent sur l'importance d'investir dans la ressource humaine.

La ministre devra poursuivre sa visite par l'inspection d'une forêt récréative dans la commune d'Ain M'lila et y inspecter une unité privée de recyclage des batteries. APS