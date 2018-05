Meng Hongwei : l’Algérie a "grandement contribué" à la stabilité du continent africain

L’Algérie a "grandement contribué" à la stabilité du continent africain, a indiqué jeudi à Alger le président de l'Organisation internationale de la Police criminelle (Interpol) et vice-ministre chinois de la Sécurité publique, Meng Hongwei, saluant le travail accompli par le ministère algérien de l’Intérieur en matière de lutte contre les différentes sortes de crimes aux plans national et régional.

"L’Algérie a contribué grandement à la stabilité de la région africaine et j’ai beaucoup apprécié le travail accompli par le ministre algérien de l’Intérieur dans la lutte contre les différentes sortes de crime aux plans national et régional", a déclaré M. Hongwei à l’issue de l'audience que lui a accordée le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, en présence du directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général-major Abdelghani Hamel.

Il a indiqué avoir eu avec M. Bedoui un "échange fructueux" et de "manière approfondie" sur plusieurs sujets, notamment la situation sécuritaire dans la région et dans le monde.

Interpol "doit renforcer sa coopération avec les gouvernements de chaque pays afin de faire face à tous les défis sécuritaires", a-t-il affirmé,

soulignant que "cette nouvelle forme de coopération est cruciale pour assurer la sécurité et la stabilité dans le monde". APS