Six narcotrafiquants arrêtés et plus de 175 kilogrammes de kif traité saisis

Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire et la Gendarmerie nationale ont arrêté, jeudi, lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen, Ain Témouchent et Tebessa, six (06) narcotrafiquants et saisi 175 kilogrammes de kif traité, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 03 mai 2018, lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen et Ain Témouchent/2e RM, cinq (05) narcotrafiquants et saisi 124.5 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a appréhendé, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Nationale, un autre (01) narcotrafiquant en possession de 51 kilogrammes de la même substance à Tébessa/5e RM", précise la même source.

D’autre part, "des détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 7766 litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM, alors que 09 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Bordj Badji Mokhtar", ajoute le communiqué du MDN.