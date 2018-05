Le feuilleton "El-Khawa" décroche le Grand Prix de la 1ère édition du "générique d'Or"

Le feuilleton dramatique "El Khawa" réalisé par Medih Belaid, a décroché le Grand prix de la compétition "Le générique d'Or" dans sa première édition lors d'une cérémonie de remise des prix organisée, jeudi soir, à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaih.

La 1ère édition du "générique d'Or" a été marquée par la compétition entre 5 feuilletons et 18 sitcoms diffusés en 2017 sur les chaines de télévision, publiques et privées.

Le jury, présidé par Ahmed Rachdi a décerné le prix de la "meilleure réalisation", dans la catégorie des feuilletons télévisés, à Djaafar Kassim pour son £uvre "Sultan Achour 10" qui a été diffusé sur la chaine privée "Echourouk TV" pendant le mois de Ramadhan 2017.

Par ailleurs, les deux feuilletons "Ibn Baddis" à son scénariste Rabah Drif, et "El Khawa" se sont partagés le prix du "meilleur scénario".

Dans la catégorie de sitcoms, la série "Bibiche et Bibicha", réalisée par Sami Ferraoun a remporté le prix du "meilleurs montage et réalisation".

Entre autres, le prix de la "meilleure photo" est revenu à Sabri Al-Amri pour le sitcom "Machi Sahel" alors que celui de la "meilleure musique" a été décroché par le sitcom Casbah City.

Dans une allocution d'ouverture, le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi a indiqué que "le générique d'Or" se voulait "une évaluation des £uvres cinématographiques et télévisées qui progressent qualitativement et quantitativement en matière de production", précisant que cette compétition constituait "une occasion d'inciter" les acteurs, producteurs et réalisateurs à consentir plus d'efforts.

De son côté, le conseiller, chargé d'Etudes et de Synthèse (CES) au niveau du ministère de la Communication, Madjid Bekkouche a appelé les médias (journaux, chaines de télévision et de radio) à £uvrer à "la consolidation du référentiel de l'identité algérienne et au renforcement de l'intégration sociale".

A noter que cette cérémonie de remise des prix a été marquée par la présence de plusieurs personnalités culturelles et politiques ainsi que des embres du corps diplomatique accrédité à Alger.

Le prix du "générique d'Or", organisé par le Réseau algérien des Professionnelles du cinéma et de la télévision et le Commissariat du Festival international d'Oran du film arabe (Fiofa), a pour but d'inciter et d'encourager les talents du cinéma.