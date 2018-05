Ligue des champions – 1ère journée : le MC Alger et le Difaâ El Jadidi se neutralisent (1-1)

Le MC Alger a été tenu en échec par la formation marocaine du Difaâ El Jadidi (1-1), ce vendredi au stade du 5 Juillet 1962 (Alger), à l’occasion de la première journée du groupe B de la Ligue des champions d'Afrique.

Les choses sérieuses commencent et sa débute plutôt timidement pour le doyen. Pour sa première sortie en phase de groupes, le MCA n’a pas pu faire mieux que match nul face à une coriace équipe du Difaâ El Jadidi.

La première période a été marquée par un jeu ouvert. A l’image d’un combat de boxe, les deux protagonistes s’échangeaient les coups sans parvenir à faire mouche.

C’est donc en seconde période que à la situation du match a évolué. A commencer par la 54e minute et l’expulsion de Mebarakou. En voulant dégager une balle aérienne, dans le rond central, le défenseur mouloudéen a trop levé son pied et a fini par toucher au visage un joueur adverse. Proche de l’action l’arbitre de la partie n’a pas hésité à montrer le chemin des vestiaires à l’ex-joueur du MOB.

En dépit de son infériorité numérique, le MCA n’a pas desserré son étreinte voulant à tout prix débloquer la situation. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le Difaâ est parvenu à ouvrir la marque à la 77e minute par Ahadad. Ce dernier a profité d’une mésentente grossière entre le défenseur Azzi et son gardien de but, Chaouchi, pour aller tranquillement inscrire le premier but du match.

Sonnés mais pas abattu, les Vert et Rouge ont fait preuve d’un beau sursaut d'orgueil. Les protégés de Bernd Casoni ont assailli le camp adverse pour se voir récompenser à la 81e minute suite à l’égalisation signée Karaoui.

Les camarades de Derrardja ont tenté par tous les moyens de planter le deuxième but, mais le portier marocain était à chaque fois à la parade.

A la suite de ce résultat nul, les deux équipes se partagent la première place avec un point chacun à leur compteur.

La prochaine sortie du MC Alger aura lieu le 15 mai prochain, à Sétif, face à l’Entente sétifienne. La rencontre est programmée à 20h00 au stade du 8 Mai 1945.

L’ESS à l’épreuve du TPM

De son côté, l’ES Sétif, second représentant algérien dans cette compétition, se trouve à Lubumbashi (RD Congo) pour donner la réplique au TP Mazembe, quintuple vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions africaine. Le dernier trophée des Corbeaux remonte à 2015 glané aux dépens de l’USM Alger.

A l’image du MCA et du Difaâ El Jadidi, le TPM et l’ESS, versés également dans le quatuor B, se rencontreront pour la 7e fois en Ligue des champions. Après six confrontations, le TPM mène par deux victoires à une, contre trois matchs nuls.

Le point sur le groupe B :