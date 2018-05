Semi-marathon international de Béjaïa : victoire du Bahreïni Youcef Nassir

L’athlète Bahreïni, d’origine Marocaine, Youssef Nassir a remporté, ce vendredi, la 13eme édition du semi-marathon international de Béjaïa​, couru sur une distance de 21 kms en présence de 6500 participants, issus de 48 wilayas et 13 pays étrangers.

Le coureur, un habitué de la compétition, a parcouru la distance en 01.03.18, établissant un nouveau record et en s’imposant avec panache devant, un autre habitué, le Kenyan Kiptum Joseph Kiprono qui avait les faveurs des pronostics, et l’Ougandais Michael Kiprono.

Après avoir Collé au peloton de tête, formé par une dizaine d’athlètes, notamment des Kenyans et Ethiopiens, le Bahreïni, a tenté une échappée dès le 12eme km, qui visiblement lui a fort réussi, puisque ses concurrents malgré une grande détermination, n’ont jamais réussi depuis à le mettre en difficulté.

Parmi les Algériens engagés, ce sont surtout l’Hadi Laimeche et Khoudir Aggoune qui ont pu se distinguer, finissant la course, respectivement en 5eme et 7eme places.

Chez les Dames, l’édition a été remportée par l’Ethiopienne Gete Guta Galato devant la Marocaine, Fatiha Asmid, et l’Algérienne Malika Benderbal.

