Ghardaïa/Jumelage inter-hôpitaux : 15 patients bénéficient de prothèses de la hanche et du genou

Quinze (15) patients issus de différentes localités de la wilaya de Ghardaïa ont bénéficié à titre «gracieux» d'une intervention chirurgicale de pose d'une prothèse totale de la hanche à double mobilité ou du genou, dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux, ont annoncé samedi des responsables locaux de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Une équipe médicale spécialisée composée de chirurgiens orthopédistes, d'anesthésistes et autres cadres paramédicaux du centre hospitalo-universitaire de Douéra (Alger) dirigée par le Pr Abdeltif Saighi Bouaouina avec l'appui des praticiens et paramédicaux de l'Hôpital «Brahim Trichine» de Ghardaïa a effectué durant trois jours des interventions sur des patients souffrant de sérieuses complications de santé ayant entrainé une altération de leur mobilité et provoqué une déformation au niveau des membres inférieurs, a indiqué le directeur du secteur, Ameur Benaissa.

Dix-huit patients étaient inscrits au préalable pour recevoir des prothèses de la hanche ou du genou. 15 interventions ont été réalisées avec succès tandis que les trois patients restants, dont le bilan de santé ne leur permet pas de subir actuellement une intervention, seront opérés prochainement, a-t-il souligné.

Ces actes médicaux spécialisés, très «couteux» permettront aux patients de retrouver après la mise en place de la prothèse et une période de rééducation, d'une mobilité totale, a précisé M. Benaissa.

Le déplacement de l'équipe médicale du CHU de Douéra permettra outre de réduire considérablement le coût de la prise en charge des patients souffrant d'immobilisme, de limiter les coûts des évacuations sanitaires en la matière, de renforcer la capacité des praticiens locaux dans la chirurgie de la prothèse de la hanche et du genou, a indiqué ce responsable.

En marge de ces journées opératoires, une session de formation animées par le Pr Bouaouina a été organisée au profit des praticiens et paramédicaux locaux sur les thématiques de la traumato-orthopédie, les causes pouvant conduire à la pose d'une prothèse totale d'origine infectieuse, tumorale ou traumatique, les protocoles de consultation et de prise en charge des patients et leur rééducation.

L'objectif de cette session de formation est de permettre aux intervenants de développer une meilleure compréhension des différents aspects de la recherche clinique et partant, d'améliorer leur savoir-faire en matière de prise en charge des patients pâtissant des handicapes fonctionnels suites à des maladies ou accidents, a fait savoir le DSPRH de la wilaya de Ghardaïa.