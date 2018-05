Etats-Unis : Trump réaffirme son soutien aux droits de posséder et de porter des armes à feu

Le président américain, Donald Trump, a réitéré son soutien ferme aux droits de posséder et de porter des armes à feu ainsi que son engagement pour les élections de mi-mandat lors d'un discours prononcé à Dallas, au Texas.

«Vos droits garantis par le deuxième Amendement sont contestés, mais ils ne seront jamais menacés tant que je serai votre président. Nous ne pouvons pas être complaisant. Nous devrons remporter les élections demi-mandat», a déclaré M. Trump lors d'une réunion annuelle de la National Rifles Association (NRA), tenue au Centre des congrès de Dallas.

Le président américain est allé jusqu'à affirmer qu'un hôpital de Londres où les armes à feu sont illégales était néanmoins en proie à la violence, car les criminels utilisent des couteaux à la place. «Il y a du sang partout dans cet hôpital», a-t-il déclaré.

Avant M. Trump, le vice-président Mike Pence avait également assuré aux membres de la NRA que leurs droits à posséder et à porter des armes à feu seraient protégés.

«Vous avez deux amis à la Maison Blanche: le président Donald Trump et moi-même défendons sans hésitation le deuxième Amendement et le droit de posséder et de porter des armes ne sera pas enfreint sous notre gouvernement», a déclaré M. Pence.

Parallèlement, les partisans d'une politique de contrôle des armes accusent M. Trump se plier aux demandes de la NRA au lieu de travailler à mettre un frein à la violence armée.

«Alors que le président a pour mission d'assurer notre sécurité publique, M. Trump suit les ordres de la NRA», a déploré dans un communiqué Gabby Giffords, ancienne parlementaire de l'Arizona qui a été grièvement blessée lors d'une fusillade. «M. Trump a ignoré les requêtes des jeunes qui exigent des lois plus sûres sur les armes à feu.»