Ligue 2 : le MO Béjaïa au paradis, le CRB Ain El Fekroun au purgatoire

Le MO Béjaia est de retour en Ligue 1. Les Crabes ont composté leur billet pour le palier supérieur suite à leur victoire enregistrée face au CA Batna (1-0), à l’occasion de la 28e journée du championnat national de Ligue 2, disputée ce samedi.

C’est désormais officiel, le mouloudia de Béjaia jouera l’année prochaine en Ligue 1, une saison seulement après avoir quitté l’élite. Les Crabes ont décroché le premier sésame pour la division une après avoir battu, timidement, le CA Batna (1-0).

Visiblement sous pression, les Vert et Noir ont complètement perdu leur football face à un adversaire, relégable, qui s’est déplacé dans la vallée de la Soummam pour jouer les troubles fêtes.

Les inconditionnels du MOB présents en nombre dans les travées du stade de l’Unité Maghrébine ont du attendre le temps additionnel pour laisser éclater leur joie après la réalisation de Belkacemi. Un petit but qui vaut son pesant d’or car il ouvre grand les portes de l’accession.

La JSM Béjaïa quitte le podium

Si le MOB a atteint son objectif, ce n’est pas encore le cas pour la JSM Béjaïa. L’autre formation de la ville de Yemma Gouraya a compromis ses chances d’accession après avoir été battue par le CA Bordj Bou Arréridj, 2 buts à 0, dans la grande affiche de cette 28e journée.

A la suite de cette victoire nette et sans bavure, les Criquets réalisent une très bonne opération en s’emparant de la 3e place au classement (50 pts). Quant aux Vert et Rouge de Bougie, ils quittent le podium et rétrogradent à la 4e position (49 pts).

L’autre grand bénéficiaire de cette manche est l’AS Ain M’lila. Les Scorpions reviennent sur la 2e marche du podium (51 pts) après avoir réalisé le hold-up parfait lors de leur déplacement à Boussaâda. Menée au score à deux reprises, l’ASAM, véritable révélation de la saison, est parvenu à recoller au score pour finalement marquer le but de la victoire à la 87e minute par Sahbi, auteur d’un doublé.

Pour sa part, l’ASO Chlef est définitivement évincée de la course à l’accession. La défaite concédée sur la pelouse du MCE Eulma (1-0) met fin aux espoirs des Chélifiens de retrouver la Ligue 1. De son côté, le MCEE (11e - 34 pts) a su répondre présent dans cette partie et augmente ses chances de maintien.

Ain El Fekroun relégué en division nationale amateur

Contrairement au MOB, le CRB Ain El Fekroun emprunte le chemin inverse. En effet, le CRBAF (16e – 23 pts) est le premier club, officiellement, relégué en division nationale amateur (DNA). La 17e défaite de la saison, concédée sur la pelouse du GC Mascara (3-0), a confirmé définitivement la relégation des Tortues.

En ce qui concerne le Ghali de Mascara, le club cher à Lakhdar Beloumi, premier relégable (14e – 31 pts), continue à se battre pour sa survie en Ligue 2, à l’image du WA Tlemcen (13e – 33 pts) tombeur du RC Relizane (2 – 1).

Résultats des rencontres :

MO Béjaïa - CA Batna 1 - 0

CA Bordj Bou Arréridj - JSM Béjaïa 2 - 0

MC El-Eulma - ASO Chlef 1 - 0

GC Mascara - CRB Aïn Fakroun 3 - 0

WA Tlemcen - RC Relizane 2 - 1

MC Saïda - RC Kouba 2 - 0

A Boussaâda - AS Aïn M'lila 2 - 3

ASM Oran - JSM Skikda 5 - 1

Classement :