Lancement prochain de la réalisation de plus de 50 pc des 120.000 unités de logements AADL programmées en 2018

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a annoncé, samedi à Alger, le lancement prochain des travaux de réalisation de plus de 50% des 120.000 unités de logements location-vente de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement (AADL), inscrits au titre du programme de 2018.

Prononçant une allocution à l'occasion de la cérémonie de remise des clés de 2.000 unités de l'AADL, situées dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, au profit des souscripteurs du programme 2001-2002 (AADL 1), M. Temmar a évoqué le lancement prochain des travaux de réalisation de plus de 50% du programme de l'AADL pour l'exercice 2018, d'un quota de 120.000 unités, et ce après son approbation, ajoutant que le quota restant de ce programme se trouvait au stade de l'examen et du choix des futurs entrepreneurs chargés de sa réalisation.

AADL 1 : remise des clés de 2.000 unités à Sidi Abdallah

A ce titre, M. Temmar a rassuré les souscripteurs que ses services s'attelaient à l'application des instructions du président de la République, car "chaque personne possédant un ordre de versement bénéficiera d'un logement".

Les clés de 2.000 unités du programme AADL 1 ont été remises samedi, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

M. Temmar a dit que cette opération intervenait quelques jours après la distribution de 2.000 unités de logements du programme AADL 1, soulignant que la distribution de ces logements "est le résultat des efforts consentis et des fonds alloués par l'Etat au secteur de l'Habitat".

Distribution de plus de 4.000 unités durant le Ramadhan et après Aïd el Fitr

Le ministre a affirmé, à ce titre, que l'opération de distribution des logements se poursuivrait dans plusieurs wilayas du pays, à travers la distribution de plus de 4.000 unités de logements au profit des souscripteurs AADL 1 durant le mois de Ramadhan et directement après Aïd el Fitr.

Il s'agit des wilayas de Relizane, Batna, Sidi Bel-Abbes, Sétif, Mila, Oran, Bechar, Tiaret, El-Tarf, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Saida, Mostaganem, Annaba, M'sila et Mila, a précisé le ministre.

L'opération se poursuivra tout l'été avec un quota, allant de 200 à 2.000 unités, a-t-il dit.

Le ministre de l'Habitat a annoncé également la distribution de 1.965 unités de logement promotionnel public (LPP), à partir de la semaine prochaine, à travers plusieurs wilayas dont un quota de 1.000 unités à Alger.

Indiquant que la distribution des logements se poursuivra progressivement durant l'année en cours, M. Temmar a affirmé que son secteur avait accompli plusieurs réalisations au niveau national.

Le premier responsable du secteur a assuré, à ce propos, que son secteur veillait à ce que les agglomérations soient équipées de toutes les commodités nécessaires aux personnes aux besoins spécifiques.

"J'ai donné des instructions fermes pour la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, en leur assurant toutes les commodités nécessaires, leur permettant de vivre dignement et de bénéficier d'un logement décent", a-t-il souligné.

De son côté, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh a insisté sur la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République en matière d'habitat, annonçant le lancement prochain de la troisième phase de la 23e opération de relogement qui compte 1.000 unités de logement social participatif (LSP) et 2.000 unités de logement public locatif (LPL). Elle sera suivie de la 24e opération de relogement, concernant 6.000 unités de LPL et 2.000 unités de LSP soit un total de 8.000 logements.

Le wali d'Alger a saisi cette occasion pour dire que les logements étaient prêts, soulignant que les intempéries avaient empêché la poursuite des travaux d'aménagement des espaces extérieurs, qui seront effectués progressivement.

M. Zoukh a précisé également que les services de la wilaya d'Alger poursuivaient l'opération de réaménagement et de réhabilitation de tous les immeubles d'Alger, appelant les citoyens à préserver ces acquis.