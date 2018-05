Ouverture du congrès international sur l’agriculture et la biologie

Plusieurs dizaines d’experts dans le domaine de la biologie végétale et de l’amélioration des plantes prennent part depuis samedi, au campus 500 places Tidjani Haddam de l’université Frères Mentouri, Constantine 1, au congrès international " les rencontres de l’agriculture et de la biologie (RAB 2018) ".

Selon le président du comité d’organisation, le Dr Chouib Meziadi , cette manifestation scientifique de trois jours vise "à démontrer de quelle manière les sciences fondamentales et appliquées peuvent répondre aux contraintes de l’agriculture et ambitionne de d’apporter des réponses aux questions relatives à l’amélioration de la productivité agricole tout en préservant la nature et la santé humaine".

M. Meziadi, spécialiste dans l’amélioration de la génétique des plantes a expliqué que pour apporter ces éléments de réponse, pas moins de trente communications orales et plus d’une centaine d’autres affichées sont programmées au cours de ce congrès.

Il a, par ailleurs ajouté que les travaux de ce rendez-vous scientifique sont articulés autour de cinq thèmes dont l’état des lieux de l’agriculture en Algérie, la biologie au service de l’agriculture, l’agriculture et les biotechnologies, et les nouvelles technologies dans l’agriculture.

Organisé à l’initiative de l’Agence Argonautes Events en partenariat avec l’université Frères Mentouri Constantine 1, le RAB 2018 réunit des universitaires et des chercheurs venus de plusieurs universités algériennes mais également de Côte d’Ivoire, de Tunisie, du Maroc, de France et de Suisse.