Ligue 2 de football : lutte acharnée pour l'accession et le maintien

La 28e journée du championnat de Ligue 2 de football, disputée samedi, a rendu ses deux premiers verdicts de la saison avec le retour du MO Béjaïa en élite et la rétrogradation du CRB Aïn Fakroune en division amateur, mais la course pour l'accession et le maintien s'annonce acharnée et indécise, à deux journées de l'épilogue.

Relégué il y a un an au terme d'une saison catastrophique, le MOB, vainqueur samedi à domicile sur le fil du CA Batna (1-0), effectue ainsi un retour express en L1 en dépit d'une instabilité criarde au niveau de la barre technique qui a vu la succession de pas moins de trois entraîneurs dont le dernier est Azeddine Aït-Djoudi.

Les deux derniers billets menant au palier supérieur seront âprement disputés entre quatre clubs, en l'occurrence l'AS Aïn M'lila (2e, 51 pts), le CABB Arréridj (3e, 50 pts), la JSM Béjaïa (4e, 49 pts) et à un degré moindre l'ASO Chlef (5e, 45 pts) qui a besoin d'un miracle.

La 29e et avant-dernière journée de la compétition, prévue vendredi prochain, sera marquée par le choc entre l'ASAM et le CABBA dans ce qui serait une véritable "finale" pour l'accession. Le match se jouera à huis clos suite aux dernières sanctions infligées à l'ASAM.

De son côté, la JSMB, battue samedi sur le terrain du CABBA (2-0), se doit de réagir dans son antre de l'Unité maghrébine face au GC Mascara qui lutte quant à lui pour le maintien.

L'ASO Chlef, qui reste sur une défaite sur le terrain du MC El-Eulma (1-0), n'a désormais plus son destin entre ses mains. Les joueurs de l'entraîneur Samir Zaoui devront s'imposer lors des deux derniers matchs tout en espérant des faux-pas de leurs concurrents directs, notamment le CABBA et la JSMB.

En bas du classement, la lutte pour le maintien s'annonce disputée également et tout le monde ne veut pas accompagner le CRBAF au purgatoire. Pas moins de sept formations restent ainsi menacées de relégation. Il s'agit de l'ASM Oran (9e, 35 pts), du RC Kouba (9e, 35 pts), du MCEE (11e, 34 pts), de l'Amel Boussaâda (11e, 34 pts), du WA Tlemcen (13e, 33 pts), du GCM (14e, 31 pts) et du CAB (15e, 28 pts).

Le RC Relizane, qui pointe à la 8e place avec 36 points, reste relativement à l'abri même si mathématiquement le club de l'Ouest n'a pas encore assuré sa survie.

La prochaine journée sera marquée par deux oppositions mettant aux prises directement des clubs menacés: RCK - RCR et CAB - MCEE, alors que le WAT se déplacera chez la lanterne rouge, le CRBAF, déjà reléguée. APS