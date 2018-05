Coupe d’Algérie : US Sétif – GS Pétroliers en finale, pour la 3e fois de suite

L’US Sétif et le GS Pétroliers animeront la finale de la Coupe d’Algérie de basketball. Les deux formations ont validé leurs billets, samedi, lors des deux demi-finales jouées à M’sila et à Rouiba (Alger).

Pour la 3e année consécutive, la finale de la Coupe d’Algérie, prévue le 18 mai prochain, aura pour affiche l’US Sétif et le GS Pétroliers.

Les Sétifiens ont été les premiers à passer le cap des demi-finales en battant le CRB Dar El-Beïda, 66 à 60. De leur côté, les Pétroliers ont pris le meilleur sur le NA Hussein Dey, 71 à 69.

Ainsi, les amoureux de la balle au panier auront droit à un remake des finales de 2016 et de 2017, remportées par le GSP. Les Pétroliers, finalistes et vainqueurs des 7 dernières éditions, seront les grands favoris pour un nouveau sacre, tandis que les Sétifiens porteront à nouveau le costume du challenger et tenteront de démentir les pronostics.