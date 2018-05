Portes ouvertes sur les musés et les palais de culture

Le coup d’envoi des journées portes ouvertes sur les musées et les palais de culture, qui interviennent dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine, " Mon patrimoine, mon avenir", a été donné dimanche à la maison de la culture Mouloud Mammeri.

Placées sous le thème "l’apport des mussées et les palais de culture dans la transmission du patrimoine aux générations futures", la manifestation qui s’étalera jusque au 9 mai, a pour objectif de "mettre en valeur le rôle des musés dans la sauvegarde de nôtre mémoire, étant la première institution garante de la sauvegarde et de la préservation du patrimoine", a souligné la directrice de la culture, Mme Goumeziane.

La manifestation a été inaugurée en présence des directrices du musé de Tlemcen, Ainad Tabet Radia, du musé Nasreddine Dinet de Boussada, Nora Ait Menguellet et du directeur du Palais des Raïs, Bastion 23, Boualam Belchheb.

Les invités de la direction de la culture, pour l’occasion, ont exprimé leur "joie" d’être hôte de cette manifestation en émettant le souhait que la wilaya de Tizi-Ouzou se dote, elle aussi, de son musé, dont les travaux, a fait savoir M. Goumeziane, sont "achevé à près de 70%".

Celui-ci, a-t-elle ajouté, "permettra à la wilaya de rassembler et de mettre en valeur l’ensemble de son patrimoine dont plusieurs sites et objets traditionnels, bijoux, poterie, robe kabyle, méritent d’être catalogués au patrimoine universel de l’Humanité", à l’instar de la "chedda", costume traditionnel tlémcenien, de la Casbah et des ruines romaines de Tipasa.

A ce propos, elle a indiqué, que la direction de la culture, le ministère de la culture et le Centre National de Recherches Préhistoriques Anthropologiques et Historiques (CNRPAH), travaillent "en étroite collaboration" pour réaliser cet objectif".

Plusieurs activités sont prévues durant cette manifestation dont une exposition de photos ainsi que des projections vidéo sur différents aspects de la conservation du patrimoine et de l’activité muséale. APS