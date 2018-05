Mahmoud Abbas entame une tournée en Amérique du Nord et du Sud

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, entame dimanche une tournée dans des pays de l'Amérique du Nord et du Sud a rapporté l'agence palestinienne Wafa, citant le conseiller présidentiel des affaires diplomatiques, Majdi al-Khalidi.

Réélu à la tête du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), vendredi dernier, le président Abbas devra se rendre au Chili, au Venezuela et à Cuba, a ajouté l'agence Wafa, précisant que "le président palestinien tiendra des réunions à partir de lundi avec les dirigeants de ces pays visant à recueillir leur soutien et appui à la cause palestinienne".

Depuis l'annonce de la décision illégale et unilatérale du président américain Donald Trump sur le transfert de l'ambassade des Etats Unis de Tel-Aviv vers El Qods occupée prévu le 14 mai, le président palestinien avait effectué plusieurs déplacements en Afrique, en Europe et dans le monde arabe, ainsi qu'en Asie (Chine et Japon), pour défendre le droit des Palestiniens de mettre fin à l'occupation israélienne et pour l'établissement de l'Etat palestinien indépendant ayant sa capitale El Qods.

Le Conseil national palestinien (CNP), Parlement de l'organisation de libération de la Palestine (OLP), a réélu unanimement vendredi dernier le président Abbas à la tête du Comité exécutif de l'OLP, à l'issue d'une réunion qui s'est déroulée du 30 avril au 4 mai 2018, à Ramallah, en Cisjordanie. APS