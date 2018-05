Formation virtuelle dans les lycées : vers la généralisation de l’expérience pilote de Skikda en cas de succès

La formation en réalité virtuelle pourra être généralisée aux lycées du pays "en cas de réussite de l’expérience pilote" programmée au cours du salon national de la vulgarisation des sciences qui se tient actuellement à Skikda, a affirmé dimanche le directeur du développement technologique et de l’innovation au ministère de l’Enseignement Supérieur, et de la recherche sceintifique, Mokhtar Selami.

Des élèves du lycée Oussama Ibn Zayd ont été choisis pour cette expérience qui portera sur des cours de biologie donnés en réalité virtuelle, a indiqué à l’APS, M. Selami en marge du salon qui a lieu à la maison de la culture Mohamed Serradj du 5 au 8 mai courant.

L’expérience menée avec des équipements hautement développé permettra d’observer la réaction des lycéens à ce type de formation recourant à la technologie 3D et la réalité virtuelle, a ajouté le même responsable affirmant qu’en cas de résultats concluants, il sera proposé de généraliser dès la rentrée prochaine ce type de formation en réalité virtuelle à un groupe de lycées du pays.

Les dispositifs matériels utilisés pour cette formation sont localement fabriqué au niveau de l’université de Tlemcen facilitant ainsi la généralisation de cette technique, a-t-il ajouté.

Initié par l’université de Skikda avec le concours de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’Enseignement Supérieur, et de la Recherche scientifique, le salon national de la vulgarisation des sciences expose une cinquantaine de dispositifs de démonstration permettant de simplifier l’explication de phénomènes physiques et cosmiques divers, selon les organisateurs.

Plusieurs laboratoires et centres de recherche scientifique de diverses universités du pays participent à cette manifestation scientifique. APS