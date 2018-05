Elections au Liban : 46,8% de taux de participation électorale enregistré

Les bureaux de vote pour les premières élections législatives au Liban en près d'une décennie, ont enregistré dimanche un taux de participation de 46,8% pour élire leurs 128 députés avant la fermeture officielle à 19H00 (16H00 GMT), selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur.

Les opérations de dépouillement ont commencé dans certains bureaux. Néanmoins, les résultats ne devraient pas être connus avant lundi.

A quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, le président libanais, Michel Aoun, ainsi que les principales forces politiques ont exhorté de nouveau les Libanais à voter massivement.

Le Hezbollah a même demandé une prolongation de deux heures. Chose qui n'a pas eu lieu selon des médias.

Par ailleurs, les "électeurs présents à l'intérieur ou aux environs des bureaux" de vote après 19H00, seront autorisés à voter, selon le ministère de l'Intérieur.

Pour rappel, 917 candidats dont 111 femmes ont pris part au scrutin. Parmi eux, 128 seront choisis par le corps électoral sur des dispositions de la base de la nouvelle loi électorale adoptée en 2017, et qui opte pour un système proportionnel après des décennies de scrutin uninominal majoritaire et qui oblige également les indépendants à former des coalitions.

Avec cette nouvelle législation, le nombre de circonscriptions électorales sera revu à la baisse, passant de 26 à 16 et le corps électoral devra choisir une liste fixe sur les 77 listes en lice.

Elle introduit néanmoins, un "vote préférentiel" qui permettra aux électeurs de désigner, sur la liste choisie, leur candidat favori.

Le Liban n'a pas tenu d'élections législatives depuis 2009, et cette nouvelle loi a permis aux Libanais vivant à l'étranger d'y participer pour la première fois depuis l'indépendance en 1943. APS