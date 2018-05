« Le printemps des arts » l’intitulé de l’expositio inaugurée au palais de la culture

La manifestation « Le printemps des arts », une exposition réunissant les œuvres d'une centaine d'artistes peintres et sculpteurs de différentes régions du pays a été inaugurée samedi au Palais de la Culture à Alger.

Cette grande exposition organisée par le ministère de la Culture comporte également des espaces réservés à une dizaine de galeries d'arts qui ont chacune sélectionné des artistes à présenter.

La première édition du printemps des arts a été inaugurée par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi accompagné de la ministre de l'Education nationale Nouria Benghabrit, la ministre de l'environnement et des énergies renouvelables Fatma Zohra Zerouati, du wali d'Alger Abdelkader Zoukh et de représentants du corps diplomatique agréés à Alger.

Le ministre de la culture Azzedine Mihoubi s’est exprimé à propos de cette exposition sur les ondes de la Radio Algérienne.

Des représentants de la Sureté nationale, de la Défense nationale, des douanes et du secteur des finances étaient également présents à cette inauguration.

Dans une scénographie sobre, les salles du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria ont été transformées en galerie d'art pour accueillir les œuvres d'artistes peintres comme Asmahan Mezouar de Tlemcen, Hadia Hadjress de Tiaret, Hamia Abdelali de Ouargla, Karim Tidafi de Tipaza, Mohamed Chafa Ouzzani de Béjaïa, Ismaïl Oubah de Djelfa, Lahcen Chetti d'El Oued, Sadek Boudiar de Tebessa, Hacène Boudrâa de Constantine ou encore Mohamed Bakli de Ghardaïa.

Ces artistes ont exposé des travaux de différentes écoles de peinture allant du réalisme au contemporain en passant par le figuratif et l'orientalisme et l'abstrait, le tout décliné en différentes techniques et généralement sur des supports classiques.

Plus connus pour leur travaux souvent exposés des artistes comme Djahida Houadef , Leila Boutamine Ouldali d'Oran, Mohamed Chafa Ouzzani de Béjaïa, Karim Tidafi de Tipaza, Mustapha Guedjati de Sétif ou encore Abdelkader Belkhorissat de Sidi Bel Abbes prennent également part à cette manifestation qui vise d'abord à « offrir un espace de rencontre et d'échange entre professionnels » des arts plastiques et à identifier les acteurs de cette discipline, a indiqué le ministre de la Culture.

Beaucoup moins représenté que la peinture, la sculpture était également présente avec les oeuvres d'un des doyens de la sculpture algérienne Mohamed Massen, celles inspirées de la bijouterie de Redha Skander, ou encore les œuvres très remarquées du jeune sculpteur Rachid Mouaffaq de Batna.

L’une des galeries d'art a marqué sa présence en présentant les œuvres d'une vingtaine d'artistes différents ayant déjà exposé dans cette galerie dont Kenza Bourenan, Orza Tanem, Hassiba Hafiz, Mustapha Nedjaï, Debladji Said, Noureddine Ferroukhi, Abderrahmane Aidoud, ou encore Moncef Guita.

Une touche plus contemporaine caractérise la sélection de la galerie « Seen Art » qui propose aux visiteurs des oeuvres de Malek Salah, Rachid Djemaï, Bardi, Hcen Drici, Karim Meziani ou encore Yasser Amer, alors que le choix de la galerie « Sirius » s'est porté sur des artistes installés comme Karim Sergoua, Valentina Ghanem et le photographe d'art et plasticien Mizo.

Dans le cadre de cette exposition une journée d'information sur le marché de l'art est prévue le 10 mai pour débattre de thèmes liés à la protection des artistes, à la réalisation des œuvres d'art, leur cotation et autre acquisition.

Avec plus de 500 œuvres exposées, la manifestation « Le printemps des arts » se poursuit jusqu'au 12 mai au palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger.