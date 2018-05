Assises des Commissaires aux comptes : L’audit des comptes publics en question

Les travaux des 7èmes Assises nationales des Commissaires aux comptes se poursuivent à l’université des Frères Mentouri de Constantine. Parmi les questions abordées, dans les ateliers, celle relative à l’exploitation des rapports d’audit des comptes des institutions publiques.

La loi oblige les Commissaires aux comptes à signaler à la justice les anomalies qu’ils rencontrent lors de leur mission d’audit des comptes des institutions publiques. Toutefois, les gens du métier s’interrogent sur le devenir des rapports rédigés et transmis aux magistrats du parquet.

Pour, justement, « aider les magistrats du parquet à décortiquer les données techniques et financières fournies par les Commissaires aux comptes, et voir s’il y a ou non des éléments constitutifs de l’infraction, qui permettront ou non de déclencher l’action publique », il est question de « recruter des spécialistes financiers », répond le procureur général près la Cour de Guelma, Abdelkrim Djadi questionné par Hakima Kamel, envoyée spéciale de la radio Chaine 3 à ces Assises.

Des recommandations seront adoptées à la clôture de la rencontre. Elles seront transmises aux ministères des Finances.