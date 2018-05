Investiture : Vladimir Poutine s'engage à "assurer un avenir paisible à la Russie"

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé lundi, lors de la cérémonie de son investiture au Grand palais du Kremlin, que son devoir était d'assurer un "avenir prospère et paisible à la Russie".

"A ces moments, en assumant le poste de Président de la Russie, je réalise encore davantage ma responsabilité colossale envers chacun d'entre vous, envers tout notre peuple multinational, envers la Russie, pays de victoires et de réalisations grandioses, envers l'histoire millénaire de l’Etat russe et envers nos ancêtres. Leur courage, leur travail inlassable, leur unité invincible, leur attitude sacrée envers leur terre natale est un exemple éternel de dévouement à la patrie", a encore déclaré Vladimir Poutine.

Main sur la Constitution, Vladimir Poutine a prononcé un serment composé de 33 mots. Ce texte évoque le respect et la protection des droits et des libertés de l'homme et du citoyen, le service fidèle du peuple et la protection de la souveraineté, ainsi que de la sécurité et de l'intégrité de l'Etat. Le serment a été prêté en présence de représentants du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il a été suivi de l'hymne national russe.

Dans son discours adressé à la Nation, le chef d'Etat russe a dit assumer sa "responsabilité devant le peuple pluriethnique" de Russie, et s'est engagé à assurer au pays "un avenir paisible et le bien-être" aux citoyens. Il est ensuite sorti sur la place des Cathédrales du Kremlin pour passer en revue le défilé de la garde du régiment présidentiel.

Réélu en mars avec 76,7% des voix, Vladimir Poutine est réinvesti ce lundi de la présidence de la Russie pour un quatrième mandat.

La présidentielle russe s'est tenue le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, ont également participé à l'élection.