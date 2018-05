Bedoui : "la stabilité de l'Algérie demeure au cœur des préoccupations

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a affirmé lundi soir depuis la commune d’Aïn Arnat, située à 7 km à l’ouest de Sétif que ‘‘la stabilité de l’Algérie demeure au cœur des préoccupations’’.

En marge de la cérémonie de raccordement de 450 foyers de la localité de Melfa Ouled Si Ali au réseau du gaz naturel, co présidée avec le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, M. Bedoui a précisé que ‘‘la préservation de la stabilité du pays demeure le souci des institutions de l’Etat, quotidiennement jour et nuit’’ saluant au passage les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité dans la protection des frontières.

M. Bedoui, soulignant que la paix et la sécurité dont jouit l’Algérie et qui sont, a-t-il appuyé ‘‘une priorité’’ a rendu hommage au président de la République Abdelaziz Bouteflika, ‘‘architecte de la réconciliation nationale qui a pu rétablir la paix et la stabilité et relancer la dynamique de développement’’.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a exhorté les citoyens à se rappeler des valeurs de la réconciliation, de les transmettre aux générations futures et d’œuvrer à ‘‘consolider les acquis’’.

Auparavant, le ministre a procédé à la mise en service de la turbine à gaz réalisée dans le cadre de la méga station électrique d’Ain Arnat d’une capacité de 1015 mégawatts et dont la réalisation a nécessité un investissement de l’ordre de 81 milliards de dinars.

Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire Noureddine Bedoui, des Ressources en eau, Hocine Necib ainsi que le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane président actuellement à l’hôtel Sheraton, inauguré dans la soirée, une cérémonie de remise des prix aux différents lauréats des concours organisés en commémoration du 73ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945.