Première édition du printemps des arts qui se déroule depuis le 5 et jusqu’au 12 mai au Palais de la culture Moufdi Zakaria d’Alger.

Il donne une image sur le réel potentiel artistique en Algérie. Ils sont plus de 150 plasticiens à y participer et qui confrontent couleurs et formes, idées et concepts, imaginaires et univers créatifs.

Hayet Rahmani a rencontré l’un deux venu de Annaba et il s’appelle Mohamed Demis. Ecoutons-le…