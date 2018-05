La 2ème semaine du concours national de saut d’obstacles du 10 au 12 mai à Oran

La deuxième semaine du grand concours national de saut d'obstacles aura lieu du 10 au 12 mai au nouveau centre équestre "Cavalier d’Oran" d'Es-Sénia (Oran), a-t-on appris mardi auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA).

Quatorze épreuves sont au programme de cette manifestation hippique de trois jours, organisée par le club "Cavalier d’Oran" en collaboration avec la FEA et qui devra regrouper plus de 100 cavaliers d'une vingtaine de clubs de trois régions du pays, dans les catégories cadets, juniors et séniors des 1er et 2e degrés.

Cette manifestation équestre sera clôturée samedi avec les épreuves grand prix cadets et juniors et la dernière épreuve du grand national trois étoiles réservée aux cavaliers séniors titulaires du 2e degré et aux chevaux "Open" âgés de 6 ans et plus avec des obstacles de 1,30 mètre.

Le grand prix deux étoiles de la première semaine disputé du 2 au 5 mai dernier a été remporté par le cavalier Brahim Mesrati sur le cheval "Tisto" du club "Etrier Casanova" de Boufarik.

Le nouveau centre équestre privé du club "Cavalier d’Oran" d’une superficie de trois hectares dispose d'installations selon les normes internationales dont une piste réalisée par la société "OTTO Sport international" spécialisé dans le domaine de sols équestre, 170 box pour chevaux, deux tribunes de 600 places et un restaurant et cafétéria inauguré le 2 mai dernier par le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de sa visite à Oran, en présence du wali d’Oran et du président de la Fédération équestre algérienne. APS