Bedoui : Bientôt un nouveau dispositif de lutte contre la violence dans les stades

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a indiqué mardi à Sétif qu’un dispositif réglementaire sera prochainement applicable pour lutter contre la violence dans les stades.

S’exprimant en marge de la pose de la première pierre du projet d’extension de l’aérogare 8 mai 1945, au troisième jour de sa visite dans cette wilaya, M. Bedoui a indiqué que ce dispositif réglementaire permettra de "mieux cerner le phénomène de la violence dans les stades".

Soutenant que le phénomène de la violence dans les stades était "inacceptable" et "étranger" à la société algérienne, le ministre a relevé que ce dispositif réglementaire sera appuyé par "des dispositions matérielles", citant des caméras de surveillance de haute technologie, qui seront "installés progressivement dans les stades de toutes les wilayas du pays".

Dans ce sens, le ministre a appelé à conjuguer les efforts entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et les fédérations des différentes disciplines sportives pour lutter contre ce phénomène.

Le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui, accompagné des ministres des Ressources en eau, Hocine Necib, et des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane avait procédé à la mise en service de la plate forme de contrôle par caméras de surveillance à la sûreté de wilaya de Sétif.

Cette plate forme de surveillance comprend 150 caméras de surveillance, déployées à travers les différents quartiers et axes de la ville de Sétif. APS