Office d’enseignement et de formation à distance : le nombre d’apprenants a quadruplé depuis 2001

Le nombre d’apprenants qui suivent leurs études au niveau des centres de l'Office d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) a quadruplé depuis 2001, a affirmé mardi à Mascara du chef de département technologies d’information et de communication de cet établissement.

Le nombre d’apprenants au niveau national a augmenté passant de 95.000 en 2001 à 446.000 cette année, sans compter les élèves relevant des établissements pénitentiaires, a indiqué Bilal Moulay lors du lancement des examens de fin d’année scolaire pour les élèves relevant de l’ONEFD.

L’ONEFD, a-t-il ajouté, "fournit de grands efforts, en permanence, pour améliorer la prise en charge pédagogique des élèves, relever leur niveau éducatif, améliorer les conditions de scolarité, traiter les dysfonctionnements, développer la plateforme éducative numérique et réorganiser les examens".

Bilal Moulay a fait observer, lors des examens, d'une journée, effectués mardi par l’ONEFD, la réduction du nombre de matières à quatre seulement et l’ouverture de centres de collecte de feuilles d’examens au niveau de toutes les wilayas pour maîtriser l’organisation et l’encadrement.

Le chef du département technologies de l’information et de communication à l’ONEFD a précisé que ses services travaillent à l'amélioration de leurs prestations pour toucher d'autres structures administratives et économiques qui bénéficieront de sa longue expérience dans le domaine de l’enseignement à distance, domaine que privilégient les différentes entités pour le recyclage de leurs fonctionnaires et pour le gain de temps et de moyens matériels.

Le directeur de l’antenne de Mascara, Djamel Khitri, a souligné que 10.345 élèves dans la wilaya suivent leurs cours et ont passé mardi leurs examens dont 4.194 au niveau moyen et 6.160 au niveau secondaire encadrés par 1.959 cadres. APS