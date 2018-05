Trump annonce le retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, qu'il a qualifié de "désastreux", et le rétablissement des sanctions contre Téhéran.

"J'annonce aujourd'hui que les Etats-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien", a-t-il déclaré dans une allocution télévisée depuis la Maison Blanche.

Les Menaces de retrait proférées par le président américain avaient jeté un véritable pavé dans la marre, et ce depuis son accession à la présidence des Etats-Unis, en dépit des mises en garde internationales du retrait de cet accord conclu à Vienne par Téhéran avec les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne après plus de dix ans de tensions sur le programme nucléaire iranien et un marathon diplomatique.

Tous les autres signataires ont défendu jusqu'au bout cet accord qu'ils jugent "historique", soulignant que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui conduit des inspections réputées "très poussées", a régulièrement certifié le respect par Téhéran des termes du texte censé garantir le caractère non militaire de son programme nucléaire. APS