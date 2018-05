Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés

Quatre (4) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés mardi à Boumerdes, Blida et Tébessa par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont appréhendé, le 8 mai 2018, quatre (4) éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdes, Blida (1ère Région militaire) et Tébessa (5e RM)", note la même source.

Dans le même contexte et suite à une opération de recherche et de ratissage à Bordj Bou Arreridj (5e RM), un détachement de l'Armée nationale populaire "a découvert et détruit douze (12) casemates pour terroristes et huit (8) bombes de confection artisanale", alors qu'un autre détachement "a récupéré, à Jijel, un fusil à pompe et une quantité de munition, et a découvert et détruit deux (2) casemates, des outils de détonation, des denrées alimentaires et d'autres objets".

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire "a saisi, à Oran (2e RM, 39 kilogrammes de kif traité", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Mostaganem, cinq (5) personnes impliqués dans un réseau de trafic de l'émigration clandestine".

En outre, "treize (13) immigrants clandestins ont été arrêtés à In Salah (6e RM), rapporte également le communiqué.