Le premier "bus intelligent" au monde en circulation en Chine

Le premier "bus intelligent" autonome au monde a été mis en circulation en Chine à titre essai, a rapporté mercredi l'agence de presse Chine Nouvelle.

"Le véhicule électrique est moins cher et plus éco-compatible que les véhicules traditionnels", a expliqué le concepteur de l'autorail, Feng Jianghua, ingénieur en chef, cité par l'agence.

D'une capacité d'accueil de quelque 300 passagers, ce premier système autorail, ART (Autonomous, Rail, Rapide, Transit ) pour le transport ferroviaire a été mis en circulation mardi à titre d'essai pour une période de trois mois dans la province du Hunan (centre) selon M. Feng Jianghua.

Ce véhicule électrique "intelligent" d'une longueur de 32 m, et construit sous forme d'un croisement entre un bus, un train et un tram, est équipé de pneus en caoutchouc et suit des lignes blanches pointillées doubles peintes sur la route, à la place des voies ferrées conventionnelles.

Selon M. Jianghua, le véhicule est doté de capteurs capables de détecter les dimensions de la route et également communiquer ces informations", ce qui présente la base pour "le développement futur d'un véhicule sans conducteur.

Le système ART a, pour rappel, été dévoilé en juin dernier avant les premiers tests effectués en octobre.

La machine "intelligente" a suscité la curiosité de la part de délégations étrangères s'étant déplacées pour voir de visu le projet selon M. Jianghua. APS