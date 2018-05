Gare maritime de Mostaganem : saisie de 20 véhicules sans documents et 20 motocycles démontés

Vingt (20) véhicules sans documents et 20 motocycles démontés ont été saisis dernièrement par les services des Douanes algérienne à la gare maritime du port de Mostaganem, a-t-on appris mercredi auprès de l’inspection divisionnaire des Douanes de Mostaganem.

L’inspecteur principal de contrôle des voyageurs, Kaddouri Zineddine, a déclaré à l’APS que les véhicules et motocycles ont été saisis dans plusieurs opérations le mois dernier au niveau de la gare maritime de transport des voyageurs.

Par ailleurs, les opérations de contrôle douanier ont permis la saisie, au premier trimestre de l'année en cours, de plus de 120 moteurs de véhicules, des pièces détachées utilisées ou contrefaites, a précisé le même responsable.

En outre, il a été procédé durant la même période à la saisie de 1.500 balles de friperie (75 tonnes) 190 sacs à main, 260 flacons de parfums de marques étrangères, 200 produits cosmétiques, 22 kilos d’argent et 5 kilos de plaqué-or, a-t-il ajouté.

Les équipes de contrôle ont aussi saisi 800 cartouches de cigarettes étrangères, 400 sachets du produit Chicha (narguilé), 150 comprimés psychotropes et 2,66 grammes de Marijuana.

Plus de 17.000 boites de chocolat de marques étrangères ont été saisies, ainsi que 214 unités de boissons gazeuses, 648 autres de jus et 120 kilos de dattes.

Les tentatives de faire inonder le marché national en produits étrangers ont touché également les téléphones portables (240 téléphones étrangers) produits et équipements médicaux et pharmaceutiques (appareils d’échographie, IRM, seringues et autres).

En matière de protection des animaux classés, il a été procédé, au premier trimestre de cette année, à la saisie de 23 chiens de chasse, 150 oiseaux et 15 tortues qui ont été remis au parc de loisirs et au zoo de "Mosta Land".

Par ailleurs, un voyageur a été également interdit de faire introduire 1.935 arbustes fruitiers, 10 barils d’insecticides, outre la saisie de 7.460 euros non déclarés à la sortie des frontières maritimes.

La valeur des saisies auprès de l’inspection divisionnaire des Douanes de Mostaganem a atteint, l’année dernière, 47 millions DA dont 14 millions DA de saisies au niveau de la gare maritime de transport des voyageurs du port de Mostaganem, selon la même source. APS