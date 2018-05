Intelligence artificielle : édition internationale des thèses de 60 chercheurs algériens

Soixante chercheurs algériens investis dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) ont gagné en visibilité suite à la récente publication de leurs travaux dans la prestigieuse revue scientifique internationale Springer, a-t-on appris mercredi à Oran à l'occasion de la 6ème édition de la Conférence internationale sur l'IA et ses applications.

Ces travaux de recherche figurent dans la nouvelle édition de Springer coïncidant avec la Conférence organisée à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB) sous le slogan « Oran, ville intelligente ».

Une centaine d'enseignants chercheurs de différentes universités du pays, dont les auteurs des thèses publiées, participent à cette manifestation scientifique aux côtés d'invités étrangers.

« La rencontre vise notamment à donner davantage de visibilité à la qualité de haut niveau de la recherche scientifique nationale », rapporte l’APS citant le doyen de la Faculté de mathématiques et d'informatique de l'USTO-MB, Pr Bachir Djebbar.

La Conférence a aussi pour objectif de mettre en exergue le rôle incombant au corps académique dans le développement économique du pays ainsi que sa contribution à la transformation d'Oran en smart city (ville intelligente), a fait valoir Pr Djebbar.

Les travaux des chercheurs peuvent, en effet, être d'une grande utilité pour la capitale de l'Ouest qui affiche l'ambition de se positionner parmi les plus importantes métropoles du bassin méditerranéen, a-t-il expliqué.

Rappelant qu'Oran s'attelle aux préparatifs d'un événement sportif majeur, en l'occurrence les Jeux méditerranéens (JM) de 2021, le doyen a mis l'accent sur «le potentiel scientifique algérien capable de faciliter la gestion des infrastructures et la régulation de la circulation automobile».

L'intelligence artificielle a pour but de faire accomplir par une machine des tâches réputées intelligentes en s'inspirant du fonctionnement perceptif et cognitif humain, ont expliqué les organisateurs.

Les techniques mises en œuvre par les chercheurs sont axées, entre autres, sur l'interprétation de signaux et d'images, la reconnaissance de la parole, le traitement du langage écrit, la robotique, la vision par ordinateur, le réglage de machine et la conduite de processus industriels.

Plusieurs communications et ateliers thématiques sont au menu de la rencontre qu'abrite l'USTO-MB, permettant aux participants d'approfondir la réflexion vers l'amélioration de la robustesse des systèmes mis au point et l'interaction plus «naturelle» entre un utilisateur et une machine.

«L’intelligence artificielle est aujourd'hui au centre de l’économie numérique et s’avère nécessaire dans la stratégie de transformation numérique des entreprises», a-t-on souligné, évoquant l'avantage de réduire les coûts de production grâce à l’optimisation favorisée par l'automatisation des chaînes de montage.

Soutenue par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DG-RSDT), la Conférence est organisée en partenariat avec l'Université de Saïda «Moulaey Tahar» et les universités canadiennes de Concordia et Regina (Canada).