Championnat d'Afrique (juniors) : Mansouri et Khatir en finale, Maouche et Sekkeli en demi-finale

Les boxeurs algériens Mansouri Mohand (81 kg) et Khatir Yasmine (48-51 kg) se sont qualifiés en finale des championnats d'Afrique de boxe juniors (garçons et filles), alors que Maouche Hichem (52 kg) et Sekkeli Abderrahim (64 Kg) ont arraché leur billet pour les demi-finales, mercredi lors de la troisième journée de la compétition qui se déroule du 7 au 13 mai à Casablanca au Maroc.

Pour le compte des demi-finales, Mansouri Mohand (81 kg) a battu le Tunisien Touati Mohamed Aziz, alors que Khatir Yasmine (48-51 kg) a dominé la Sud-africaine, Dila Vuyolwethu.

De leur côté, Maouche Hichem (52 kg) et Sekkeli Abderrahim (64 Kg) ont arraché leur qualification pour les demi-finales, en battant respectivement, le Mauricien Agathe Jean Jerry et le Nigérian Yakubu Muhammad.

En revanche, Rout Seif Eddine (60 kg) a été battu par le Sud-africain, Hilatshwayo Sandisco, en quarts de finale.

Lors des deux premières journées, Djaballah Fares (49 kg), Fassi Djamel (69 kg) et Farid Douibi (75 Kg) s'étaient qualifiés en demi-finale, alors que Leila Semrani (60 kg) avait arraché sa qualification directement en finale devant la Sud-africaine, Gonsalves Amorie (par forfait).

Quinze (15) pugilistes algériens, dont six filles, prennent part à ces joutes africaines, qualificatives aux championnats du monde de Budapest (Hongrie) et les Jeux olympiques de la Jeunesse 2018 de Buenos Aires en Argentine. APS