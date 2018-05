MAE:« Toute décision visant à altérer le statut d’El Qods sera nulle et non avenue »

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelakader Messahel, a indiqué mercredi à Alger dans une déclaration à la presse diffusée sur la Radio Algérienne « que toute décision qui vise à altérer la nature, le statut ou la composition démographique de la ville sainte d'EI Qods sera d’aucun effet juridique et nulle et non avenue ».

« Il est clair que toute décision qui vise à altérer la nature, le statut ou la composition démographique de la ville sainte d'EI Qods sera d'aucun effet juridique et nulle et non avenue », a précisé Messahel dans une allocution à l'ouverture des travaux de la 3e session de la Commission mixte de coopération économique et technologique entre l'Algérie et les Pays-Bas, à laquelle a pris part le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok.

« Tout comme mon pays, votre pays je le sais, demeure convaincu que le plus vieux conflit dans la région, celui du déni au peuple palestinien de son droit le plus élémentaire de vivre libre et indépendant, nécessite une paix juste, globale et durable sur la base de la solution à deux Etats et conformément au droit et aux décisions légales internationales », a-t-il ajouté.

De son côté, le MAE néerlandais Stef Blok a appelé dans une déclaration à la Radio Algérienne « la communauté internationale a ne manéger aucun effort pour aller vers une solution à deux Etats en Palestine afin de sortir de la spirale négative ».

« Pour ce qui est du Moyen Orient, le deux parties en conflit ne sont actuellement pas prêtes à négocier, nous devons inciter (toutes les parties) à faire un pas vers la solution à deux Etats afin que cette question sorte de la spirale négative », a-t-il dit.

Les déclarations des deux ministres interviennent suite à la décision unilatérale prise par le président américain Donald Trump en décembre 2017 de reconnaitre El-Qods occupée comme capitale d'Israël et de transférer son ambassade de Tel-Aviv vers cette ville sainte le 14 mai prochain.

Dans sa dernière déclaration le président américain Donald Trump a informé l’opinion publique « qu’il ne se rendrait pas la semaine prochaine à l’inauguration de l’ambassade américaine à El Qods ».